Trzciel doczeka się obwodnicy. Uroczyście rozpoczęto wielką inwestycję

- Ta wieloletnia inwestycja ma strategiczne znaczenie nie tylko dla powiatu międzyrzeckiego, ale także dla naszego kraju, ponieważ wpisuje się w transgraniczny układ komunikacyjny. Jej realizacja jest także niezbędna dla funkcjonowania planowanej w Trzcielu strefy przemysłowej, gdyż umożliwi dostęp samochodów ciężarowych do terenów inwestycyjnych w gminie Trzciel - informowało nas starostwo zaraz po tym, jak powiat międzyrzecki otrzymał z Funduszu Dróg Samorządowych (czyli z budżetu państwa) ponad 14 mln zł właśnie na tę inwestycję.

Szansa na rozwój dla gminy i powiatu to raz. Dwa: ulga dla kierowców i dla mieszkańców. To większe bezpieczeństwo na drodze i spokój. O tę inwestycję zabiegano od lat. W końcu, przy udziale finansowym kilku instytucji (jest to tzw. inwestycja hybrydowa), jej realizacja jest możliwa. Całość kosztować będzie niemało, bo ponad 31 mln zł.