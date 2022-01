Trwa szkolenie 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Skwierzynie. Kiedy będą kolejne?

Ferie zimowe to moment, który można wykorzystać na szkolenie wojskowe, nie rezygnując z nauki. Projekt spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród pełnoletnich uczniów, studentów i często ich nauczycieli czy wykładowców. W piątek (14 stycznia) ruszyło szkolenie w Skwierzynie.

"Ferie z WOT" w Skwierzynie. Czego uczą się kandydaci?

Jak mówi ppor. Anna Jasińska - Pawlikowska, szesnastodniowe szkolenie podstawowe („szesnastka”) to dla młodych ludzi wielka przygoda, ale podkreślić należy, że nie zabawa. Jedynie pierwszy dzień był nieco lżejszy. Podczas niego ochotnicy dopełnili ostatnich formalności, a także pobrali mundury i sprzęt potrzebny do kształcenia wojskowego.

Następnego dnia sprawdzono formę kandydatów - przystąpili oni do egzaminu z wychowania fizycznego. Kolejne dni, aż do uroczystej przysięgi wojskowej to intensywny, kilkunastogodzinny trening wojskowy. Przyszli terytorialsi muszą nauczyć się bezpiecznego i efektywnego posługiwania bronią, a także podstaw taktyki. Zapoznają się z elementami pierwszej pomocy medycznej na polu walki, będą ewakuować rannego czy pracować z mapą.