Trwa liczenie nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym

- Przede wszystkim z naukowej ciekawości, ale obowiązek monitoringu przyrodniczego nakłada na wszystkie kraje członkowskie również Unia Europejska. Co 5 lat naukowcy wysyłają do Brukseli raporty, na podstawie których ustalane są strategie ochrony poszczególnych gatunków i siedlisk – wyjaśniła.

Jak poinformowała w środę (11 stycznia) rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Małgorzata Moczulska, międzynarodowa akcja liczenia nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym odbywa się już po raz 22.

Tematem wiodącym jest wpływ globalnego ocieplenia na przyrodę, w szczególności na nietoperze

- Są one jak barometr zmian klimatycznych. Mają jednego, w wyjątkowych sytuacjach dwa młode w roku, są więc bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany warunków zewnętrznych, nie są w stanie przystosować się do nich wystarczająco szybko. Na podstawie zmian ich liczebności możemy zatem wnioskować o stanie środowiska. I to nie tylko o wzroście temperatury – zwrócił uwagę w czasie środowej konferencji dr Tomasz Kokurewicz z Instytutu Biologii UPWr, który koordynuje liczenie.