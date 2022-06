Trwa budowa sali wiejskiej w Kęszycy Leśnej. Mieszkańcy czekali na nią latami. Będzie można z niej korzystać już za kilka miesięcy

Sala wiejska w Kęszycy Leśnej. Otwarcie już niebawem

Sołtys Andrzej Paszkowski zaznacza, że mieszkańcy czekali na salę od ponad 20 lat. Do tej pory korzystali z gościnności strażaków-ochotników, ale – jak podkreśla sołtys – salka w ich remizie jest za mała na potrzeby lokalnej społeczności. – We wsi mieszka ponad 700 osób, a latem ich liczba rośnie co najmniej dwa razy. W dodatku ostatnio przybyło wielu Ukraińców – wylicza Paszkowski.

Obiekt ma być ukończony we wrześniu. Wykonawca, czyli międzyrzecka firma Tombud, zaczął już równać teren. Gmina zapłaci mu blisko milion złotych. Burmistrz podkreśla jednak, że połowę tej kwoty stanowi unijna dotacja, przyznana gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.