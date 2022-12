Trasy rowerowe do 17 km od Międzyrzecza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 24 - 25 grudnia?

Rowerem w pobliżu Międzyrzecza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Międzyrzecza, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 66,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 749 m

Suma zjazdów: 748 m

Pyzatek poleca trasę rowerzystom z Międzyrzecza

Cisy Łagowsko-Sulęcińskie rosną na powierzchni 1,66 ha. Zinwentaryzowano tu ponad 150 osobników, z których najokazalsze mają pokrój drzewiasty, mocno rozgałęziony. Wiek najstarszych drzew ocenia się na 130-150 lat.

Cisy zostały tu wprowadzone sztucznie, o czym świadczą wyraźnie zachowane rzędy najstarszych drzew. Jednak sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne pozwalają im rozmnażać się i młodsze osobniki pochodzą już z naturalnego odnowienia, drogą zoo-chorii, tzn. rozsiewane są przez ptaki.

Bukowiec – najwyższe wzgórze Pojezierza Łagowskiego o wysokości 227,0 m n.p.m.

Skansen maszyn rolniczych w Jemiołowie powstał w 2006 r. z inicjatywy p. Mirosława Chochoła. Pierwszą odrestaurowaną i wystawioną maszyną była koparka do ziemniaków.

W kolejnych latach przybywało maszyn i w chwili obecnej znajduje się, m.in. maselnica, prasa do wyciskania sera, wialnia, młockarnia, wozy konne i wiele innych. Maszyny stoją na wolnym powietrzu w centrum Jemiołowa. Wstęp wolny.

