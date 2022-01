Trasy rowerowe do 17 km od Międzyrzecza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Międzyrzecza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 17 km od Międzyrzecza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Międzyrzeczu ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 09 stycznia w Międzyrzeczu ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: Lubikowo i 6 jezior

Stopień trudności: 1

Dystans: 54,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 525 m

Suma zjazdów: 523 m

Pyzatek poleca trasę rowerzystom z Międzyrzecza

W 1982 r. nurkowie z Gorzowa Wlkp. odkryli na dnie Lubikowskiego średniowieczną urnę, która obecnie jest eksponowana w gorzowskim muzeum. Zdaniem miejscowych, jezioro kryje także inne tajemnice. M.in. kolumnę niemieckich pojazdów wojskowych, które zatonęły w nim pod koniec stycznia 1945 r.

Dla nurków z naszego regionu Lubikowskie to po prostu Lubik. Ich bazą jest Folwark Amalia koło przysiółka Lubikówko.

Powierzchnia Lubikowskiego wynosi aż 314,7 ha. To jeden z największych akwenów regionu.

