Trasy nordic walking do 65 km od Międzyrzecza. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 18 - 19 czerwca

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,34 km

Czas trwania marszu: 4 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Międzyrzecza poleca Marsch

Trasa zaprasza do pięknych krajobrazów, do jezior i lasów. W każdej z czterech miejscowości na trasie rosną drzewa - pomniki przyrody. Są w tych miejscowościach zespoły parkowo pałacowe w różnym stanie zachowania. Do tego jeszcze rezerwat "Czapli Ostrów". Rezerwat ścisły, lęgowisko czapli siwej. Kiedyś toczyły walki z kormoranami o miejsce na drzewach, ale kormorany przegrały. Do brzegu jeziora dochodzą skrzekliwe odgłosy. Można je doskonale obserwować przez lornetkę.

