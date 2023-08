Trasy na rower do 17 km od Międzyrzecza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 sierpnia?

Rozważasz trasę rowerową z Międzyrzecza? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 17 km od Międzyrzecza. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Międzyrzecza proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe z Międzyrzecza We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 17 km od Międzyrzecza, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - Łagów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 66,58 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 749 m

Suma zjazdów: 748 m Pyzatek poleca trasę mieszkańcom Międzyrzecza Cisy Łagowsko-Sulęcińskie rosną na powierzchni 1,66 ha. Zinwentaryzowano tu ponad 150 osobników, z których najokazalsze mają pokrój drzewiasty, mocno rozgałęziony. Wiek najstarszych drzew ocenia się na 130-150 lat.

Cisy zostały tu wprowadzone sztucznie, o czym świadczą wyraźnie zachowane rzędy najstarszych drzew. Jednak sprzyjające warunki glebowe i klimatyczne pozwalają im rozmnażać się i młodsze osobniki pochodzą już z naturalnego odnowienia, drogą zoo-chorii, tzn. rozsiewane są przez ptaki.

Bukowiec – najwyższe wzgórze Pojezierza Łagowskiego o wysokości 227,0 m n.p.m.

Skansen maszyn rolniczych w Jemiołowie powstał w 2006 r. z inicjatywy p. Mirosława Chochoła. Pierwszą odrestaurowaną i wystawioną maszyną była koparka do ziemniaków.

W kolejnych latach przybywało maszyn i w chwili obecnej znajduje się, m.in. maselnica, prasa do wyciskania sera, wialnia, młockarnia, wozy konne i wiele innych. Maszyny stoją na wolnym powietrzu w centrum Jemiołowa. Wstęp wolny.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - pomnik wilka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,9 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 477 m

Suma zjazdów: 476 m Rowerzystom z Międzyrzecza trasę poleca Pyzatek W lasach swoje miejsce ma intrygujący pomnik wilka. Nie jest łatwo go odnaleźć. W czerwcu 1852 r. Johan Unger z Lusowa zastrzelił ostatniego wilka żyjącego w lasach międzyrzeckich. W miejscu śmierci zwierzęcia zbudowano pomnik w kształcie piramidy z tablicą, głoszącą: - Tu zakończył Kompan życie, który owiec zżera płód/Johan Unger należycie, Zaspokoił jego głód.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Lubikowo i 6 jezior Stopień trudności: 1.0

Dystans: 54,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 525 m

Suma zjazdów: 523 m Pyzatek poleca trasę mieszkańcom Międzyrzecza

W 1982 r. nurkowie z Gorzowa Wlkp. odkryli na dnie Lubikowskiego średniowieczną urnę, która obecnie jest eksponowana w gorzowskim muzeum. Zdaniem miejscowych, jezioro kryje także inne tajemnice. M.in. kolumnę niemieckich pojazdów wojskowych, które zatonęły w nim pod koniec stycznia 1945 r.

Dla nurków z naszego regionu Lubikowskie to po prostu Lubik. Ich bazą jest Folwark Amalia koło przysiółka Lubikówko.

Powierzchnia Lubikowskiego wynosi aż 314,7 ha. To jeden z największych akwenów regionu.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Międzyrzeczu

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew - Lubniewice - Glisno - Nowa Wieś Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,49 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 545 m

Suma zjazdów: 558 m Trasę dla rowerzystów z Międzyrzecza poleca Pyzatek

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Uroczysko Lubniewsko" Dla bezpiecznej penetracji tego terenu zostały wyznaczone liczne szlaki piesze i rowerowe. W obrębie zespołu wyznaczono punkt widokowy, tzw. "Domek na Wodzie" - kryty pomost widokowy przy zachodnim brzegu jeziora Lubniewsko. Dodatkowo na terenie Zespołu znajdują się takie obiekty jak: parkingi wędkarskie, miejsce wypoczynku "Górski Młyn", polana rekreacyjna koło Żubrowa czy kąpielisko (z wypożyczalnią sprzętu pływającego) na Ośrodku Wypoczynkowym „Laguna” koło Świerczowa. Ciekawym elementem znajdującym się na terenie uroczyska jest wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie z VII w. Z budowli ziemno-drewnianej dobrze zachowała się część ziemna. Grodzisko obejmuje majdan, wały i półkoliście zarysowane podgrodzie. Funkcjonowało ono w VII/VIII w., ale odnaleziono tam także ślady osadnictwa z XIV/XV wieku. Ciekawostkę stanowi również stary nasyp kolejowy, który biegnie poprzez Uroczysko. Jest to pozostałość po kolei przebiegającej tędy jeszcze przed 55 laty. Dziś stanowi on znakomitą trasę rowerową, a dzięki licznym wiaduktom i innym obiektom pokolejowym stanowi atrakcję dla miłośników kolei. Godnym uwagi obiektem jest malowniczo usytuowana „Rybakówka”, gdzie można przyjrzeć się hodowli ryb. Z miejsca tego rozciąga się niesamowity widok na zachodnią brzeg jeziora, nad którym wznoszą się morenowe wzgórza usiane licznymi wąwozami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Bledzew-Miedzyrzecz Stopień trudności: 2.0

Dystans: 75,49 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 670 m Trasę rowerową mieszkańcom Międzyrzecza poleca Kys30

Międzyrzecki Rejon Umocniony kojarzy się nam zazwyczaj z bunkrami i labiryntem podziemnych korytarzy. Tymczasem to też konstrukcje wodne, które wykorzystywały liczne na tym obszarze przeszkody wodne. Dla zapewnienia wojskom możliwości manewru , a więc łatwego likwidowania przeprawy oraz przywracania komunikacji, budowano mosty zwodzone.

Na dzisiejszej trasie mijaliśmy trzy mosty forteczne wchodzące w skład MRU. Most na rzece Jeziorana i w Starym Dworku to mosty obrotowe, natomiast most w Bledzewie to most przechylno - przesuwny.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Gdzie można naprawić rower? Serwisy rowerowe w Międzyrzeczu

