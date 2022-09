Tragedia niedaleko Trzciela. Jedna chwila zabrała starszemu małżeństwu zdrowie i dobytek

Wybuch gazu niedaleko Trzciela

Państwo Góreccy jeszcze nawet nie zdają sobie sprawy z tego, w jakim stanie znajduje się ich dom. Butla wybuchła w niedzielę, 25 września, około godziny 18, w budynku pomiędzy Trzcielem, a Rybojadami. Maria Górecka znajdowała się około dwóch metrów od wybuchu, jej mąż Zbigniew był w tym czasie w sąsiednim pokoju. - Stan dziadka jest stabilny, ma poparzone ręce i czoło. Babcia jest w złym stanie. Ma poparzenia drugiego stopnia - ręce, nogi, twarz, klatkę piersiową, 35 procent dróg oddechowych - wymienia wnuk małżeństwa Gabriel Górecki. To właśnie on wpadł na pomysł założenia zbiórki internetowej.

Trwa zbiórka

Jak mówi, pieniądze mogą być potrzebne na leczenie dziadków lub zostaną wykorzystane na budowę nowego domu. - To, co zostało trzeba rozebrać i postawić budynek od nowa. Szczerze powiedziawszy, to nie wiem, jakie są koszty, ale założyłem zbiórkę, bo trzeba od czegoś zacząć - mówi. Wspomina, że dziadkowie nie wiedzą w jakim stanie jest ich dom. - Boimy się im o tym powiedzieć, aby jeszcze bardziej ich nie zdenerwować i nie pogorszyć ich stanu - dodaje.

Pieniądze można wpłacać na stronie internetowej pomagam.pl, w zbiórce "Pomoc dla dziadków" - LINK