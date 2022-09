Tajemnicze miejsce niedaleko Międzyrzecza. To opuszczona... baza atomowa! Niegdyś jedna z największych państwowych tajemnic Anna Moyseowicz

Templewo to niewielka wieś w Polsce, która leży w powiecie międzyrzeckim. Z Głogowa to około 130 km, czyli blisko 1,5 godziny jazdy autem. To właśnie tu skrywa się niegdysiejsza tajemnica państwowa.