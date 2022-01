Ta międzyrzecka kotka nikogo się nie boi i chętnie pozuje do zdjęć. Jest dumną władczynią tutejszego zamku!

Ruda, to tak wołają na nią mieszkańcy, to dumna władczyni międzyrzeckiej warowni. Jej zdjęcia opublikowano w piątek, 21 stycznia, na facebookowym profilu gminy Międzyrzecz. Dla kotki zimowa sesja wśród zabytkowych murów to nic nowego. Ruda chętnie pozuje do zdjęć, nie boi się ludzi i często jest jedną z atrakcji choćby dla wycieczek szkolnych, odwiedzających to miejsce.