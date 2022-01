Styczeń 2022 w Międzyrzeczu: Przegląd najważniejszych wydarzeń grudnia 2021

Przegląd grudnia 2021 w Międzyrzeczu: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2021 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Potrzebujesz pomocy psychologicznej? Zastanawiasz się nad rozpoczęciem psychoterapii? A może ktoś z Twoich bliskich wymaga wsparcia specjalisty? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiesz twierdząco, to zdecydowanie powinieneś podjąć kroki zmierzające do uzyskania wsparcia psychologa lub psychoterapeuty.

Gdy problemy się nawarstwiają, zżera nas stres, albo doświadczamy silnych i negatywnych emocji, nie bójmy się poprosić o pomoc. Najlepiej o tę fachową. Pomocną dłoń wyciągną do nas specjaliści. Podjęcie psychoterapii przynosi same pozytywne skutki!

Psycholog i psychoterapeuta w Lubuskiem: do jakiego się wybrać? Spieszymy z pomocą. Sprawdziliśmy na serwisie znanylekarz.pl, którzy specjaliści z zakresu psychologii i psychoterapii cieszą się największym uznaniem wśród swoich pacjentów. W naszym rankingu (kolejność jest przypadkowa) są ci specjaliści, którzy uzyskali pięć gwiazdek na pięć możliwych i przynajmniej 10 opinii (niektórzy mają ich ponad 100!).

W tym zestawieniu znajdują się fachowcy z całego regionu.

Publikowane zdjęcia są poglądowymi.

Lubuszanie poszukiwani przez policję za takie przestępstwa, jak: rozboje, kradzieże i oszustwa.

Lista poszukiwanych Lubuszan za poważne przestępstwa jest długa. Zebraliśmy wizerunki tych osób, które poszukiwane są za paragrafy związane z oszustwami, rozbojami i kradzieżami. Tych osób jest tak wiele, że teraz prezentujemy Wam pierwszą część z wizerunkami przestępców.

Zobacz: może znasz te osoby? Może mieszkają w twojej okolicy, widujesz ich na co dzień? Jeśli tak, to koniecznie zgłoś to policji!

