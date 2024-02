Spacer do 65 km od Międzyrzecza. Urokliwe ścieżki na weekend 17 - 18 lutego

Trasy spacerowe z Międzyrzecza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 65 km od Międzyrzecza, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,34 km

Czas trwania spaceru: 4 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m

Trasę dla spacerowiczów z Międzyrzecza poleca Marsch

Trasa zaprasza do pięknych krajobrazów, do jezior i lasów. W każdej z czterech miejscowości na trasie rosną drzewa - pomniki przyrody. Są w tych miejscowościach zespoły parkowo pałacowe w różnym stanie zachowania. Do tego jeszcze rezerwat "Czapli Ostrów". Rezerwat ścisły, lęgowisko czapli siwej. Kiedyś toczyły walki z kormoranami o miejsce na drzewach, ale kormorany przegrały. Do brzegu jeziora dochodzą skrzekliwe odgłosy. Można je doskonale obserwować przez lornetkę.

