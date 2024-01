Śnieg w Międzyrzeczu: takie bywały u nas zimy. Czy jeszcze wrócą? Kto wie, kto wie...

Żeby było jasne: za ślizgawicą nie tęsknimy. Ale trochę śniegu podczas tej czy kolejnej zimy by się przydało. Choćby po to, by dzieciaki mogły poszaleć na sankach. Bo co to za zima bez śnieżnych szaleństw? No i śnieżne zimy, o czym nie każdy wie, pomagały Głębokiemu uzupełniać braki wody...

Dlatego przypominamy Wam i nam jak kiedyś wyglądały zimy w Międzyrzeczu.

ZOBACZ TAKŻE:

