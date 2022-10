Skwierzyna jak z obrazka. Tak pięknie wyglądała lata temu! Niezwykłe widokówki

Prezentowane widokówki pochodzą ze zbiorów Dariusza Brożka, odnaleźliśmy je w archiwum Gazety Lubuskiej.

Zainteresowanym przypominamy kalendarium Skwierzyny (za oficjalną stroną urzędu):

X - XI w. - słowiańska osada rybacka

ok. 967 - okolice Skwierzyny w orbicie wpływów państwa Mieszka I

1234 - akcja zbrojna Henryka Brodatego, który przejmuje Skwierzynę i okolicę

1238 - powrót pod panowanie książąt wielkopolskich

1295 - prawdopodobna data nadania praw miejskich przez króla Polski Przemysła II

1296 - 1329 - przynależność Skwierzyny do księstwa głogowskiego

1328 - budowa kościoła - późniejszy kościół pw. Św. Mikołaja

1329 - Skwierzyna ponownie w granicach Królestwa Polskiego

1400 - wielki pożar miasta

1406 - odnowienie i poszerzenie praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę

1466 - król Kazimierz Jagiellończyk oddaje Skwierzynę za długi Piotrowi z Szamotuł

1509 - miasto we władaniu rodu Górków

1530 - nadanie miastu herbu i barw

1543 - nadanie Skwierzynie statusu miasta królewskiego

1712 - spalenie miasta podczas wojny północnej

1769 - miasto w rękach konfederatów barskich

1790 - Skwierzyna garnizonem wojsk polskich nad zachodnią granicą Polski

1793 - przejście w granice Prus po drugim rozbiorze Polski

1807 - 1815 - Skwierzyna w granicach Księstwa Warszawskiego

1821 - wielki pożar miasta

1833 - budowa drogi z Berlina przez Skwierzynę do Poznania

1840 - budowa synagogi (zniszczona w 1945r.)

1840 - 1841 - budowa nowego ratusza

1846 - 1854 - budowa kościoła ewangelickiego - późniejszy kościół najśw. Zbawiciela

1861 - 1863 - przebudowa i rozbudowa kościoła katolickiego

1887 - utworzenie powiatu skwierzyńskiego

1896 - oddanie do użytku dworca i linii kolejowej Gorzów - Skwierzyna – Międzyrzecz

1896 - oddanie do użytku budynku szkoły ewangelickiej

1898 - budowa szpitala miejskiego

1911 - budowa portu zimowego i przeładunkowego nad Wartą

1914 - 1918 - miasto garnizonem wojskowym

1918 - udział skwierzyńskich Polaków w powstaniu wielkopolskim

1929 - 1930 - budowa wodociągów, kanalizacji i wieży ciśnień

1937 - 1938 - budowa koszar wojskowych

1939 - 1940 - obóz koncentracyjny w Skwierzynie dla Polaków z pogranicza

1945 - zajęcie miasta przez wojska radzieckie

1945 - powrót Skwierzyny w granice państwa polskiego, przybycie transportu przesiedleńców

1945 - utworzenie Garnizonu Skwierzyna

1961 - likwidacja powiatu skwierzyńskiego

1970 - odsłonięcie pomnika króla Władysława Jagiełły

1990 - zawieszenie flagi skwierzyńskiej na maszt

1995 - pierwsze odegranie hejnału z wieży ratuszowej

2015 - 25-lecie samorządności Skwierzyny