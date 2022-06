Skoki. Wyrzucił do lasu śmieci ze sklepu! Teraz musi zapłacić tysiąc złotych

Mieszkańcy znaleźli śmieci

W lesie, za przystankiem autobusowym w pobliżu miejscowości Skoki mieszkańcy Kuźnika znaleźli śmieci i przekazali informację do nadleśnictwa. - To były rzeczy przemysłowe, w tym opakowania kartonowe oraz foliowe. Jak się okazało, pochodziły z pobliskiego sklepu - mówi Zbigniew Jagoda, komendant posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Międzyrzecz.

Strażnik leśny przeszukał znalezisko i odnalazł dokumenty, które pomogły w namierzeniu sprawcy. - Mając adres, trafiłem do kierownika sklepu z Międzyrzecza. Spotkaliśmy się, śmieci zostały zabrane z terenu leśnego. W związku z tym, że wyraził skruchę, odstąpiono od skierowania sprawy do sądu o zaśmiecenie, natomiast zastosowano postępowanie mandatowe i ukarano kierownika mandatem w wysokości 1000 złotych - mówi Zbigniew Jagoda.

Tłumaczenie kierownika

Kierownik tłumaczył, że to nie on osobiście wyrzucił śmieci, lecz ktoś je wziął z jego sklepu, jednak w świetle prawa to właśnie osoba prowadząca działalność gospodarczą jest odpowiedzialna za zabezpieczenie i utylizację odpadów.

Problem śmiecenia w lasach pojawia się nagminnie. - Znajdujemy bardzo dużo śmieci, zarówno budowlanych, jak i gospodarczych. Ale pomaga nam zaprzyjaźniona ekipa z Międzyrzecza pod przewodnictwem pani Ireny Buzarewicz. Fajnie, że taka grupa jest, bardzo się z tego cieszę. Praktycznie w każdy poniedziałek jedziemy w wyznaczone miejsce, zabieramy zebrane przez wolontariuszy odpady i utylizujemy je na wysypisku - opowiada komendant.