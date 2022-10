Seniorzy świętują. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu otrzymał nowego busa. Jaki piękny!

Dziś (poniedziałek, 10 października) w Jasieńcu nastąpiło uroczyste przekazanie busa Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcielu. Dziewięcioosobowa Toyota, przeznaczona do przewozu osób niepełnosprawnych, została dofinansowana ze środków PFRON oraz gminy Trzciel.

Przekazanie busa Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcielu

Jak mówi Dominika Konieczna, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu, samochód będzie służył instytucji zarówno na co dzień, na przykład do przewożenia seniorów do ośrodka, jak i do dodatkowych zadań, między innymi realizowanych w ramach zielonego gospodarstwa opiekuńczego. Bus daje możliwość przewozu osoby na wózku inwalidzkim, bez konieczności jej przesiadania się na siedzenie samochodowe, co jest dużym ułatwieniem. Zobacz zdjęcia!

- Oceniając ten wniosek uznaliśmy, że jest to projekt warty dofinansowania - mówi Andrzej Gonia, dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON. - Te samochody, które finansujemy w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami", to są samochody, które wspierają różne instytucje. Tutaj mamy OPS, ale również są to Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Środowiskowe Domy Samopomocy. Takiej pomocy udzielamy w trybie ciągłym, od wielu lat - mówi dyrektor i dodaje, że auta służą między innymi do przewozu na imprezy kulturalne czy zajęcia.

Bus został sfinansowany ze środków PFRON oraz gminnych

Bus kosztował około 175 tysięcy złotych. 105 tysięcy przeznaczył PFRON, 70 tysięcy zadysponowano ze środków budżetowych gminy Trzciel. - Są to środki, które zapewniliśmy już w na początku roku w budżecie, po to właśnie, aby ten samochód dotarł do naszej gminy, żeby zabezpieczyć potrzeby naszego OPS-u, a w tym wypadku przede wszystkim kwestię dojazdu osób starszych do ośrodka - mówi Jacek Marciniak, przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcielu. Tłumaczy, że Trzciel jest gminą rozproszoną, a do każdego seniora należy dojechać.

Radny zauważa, że społeczeństwo się starzeje i potrzeby osób starszych będą coraz większe. Gmina planuje również budowę świetlicy, działającej przy OPS-ie w Trzcielu. - Myślę, że będziemy się coraz bardziej angażować w to, aby te osoby były włączane z powrotem do społeczeństwa i żeby miały spokojną, radosną starość, na miarę naszych możliwości - mówi. Uroczystość przekazania busa połączono z otwarciem Pierwszego Trzcielskiego Tygodnia Seniora.