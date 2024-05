Ścieżki nordic walking do 65 km od Międzyrzecza. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 1 - 2 czerwca

Szukasz ciekawych tras do nordic walking w pobliżu Międzyrzecza? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać w okolicy Międzyrzecza na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy szlaki w odległości do 65 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Trasy nordic walking w okolicy Międzyrzecza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking w odległości do 65 km od Międzyrzecza. Zobacz, czy trasa polecana przez kogoś innego jest ciekawa również dla Ciebie. Przed marszem upewnij się, jaka będzie pogoda w Międzyrzeczu. W sobotę 1 czerwca według prognozy pogody ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 63%. W niedzielę 2 czerwca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 21°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 47%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: PTTK Mszaniec-Lipy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,66 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 607 m

Suma zejść: 603 m Deiv poleca trasę uprawiającym nordic walking z Międzyrzecza

Trasa prowadzi lasami przez Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy. W leśniczówce Mszaniec w latach 60. ubiegłego stulecia częstym gościem był Włodzimierz Korsak (pisarz, przyrodnik, rysownik, malarz, fotografik). Podążając dalej lasami, dochodzimy do Hubertówki - tu można odpocząć, rozpalić ognisko lub grilla.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend w Międzyrzeczu

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak czerwony Kostrzyn n/O - Gorzów Wielkopolski, cz. 5 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,04 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podejść: 520 m

Suma zejść: 517 m MichauSm poleca trasę mieszkańcom Międzyrzecza Czerwony szlak im. Hetmana Czarnieckiego, cz. 5 Trasa: Bogdaniec, stacja kolejowa - Bogdaniec, Zagroda Młyńska (zwiedzanie) - Gąśnik - Jenin - Bogdaniec, stacja kolejowa.

Wysiadam na stacji kolejowej Kolei Wschodniej (Ostbahn) i od razu widzę, że na ścianie spotkało się generałów dwóch: jeden pruski, a drugi ruski ;). Od nazwiska pierwszego wieś nosiła przed wojną nazwę Dühringshof (Bernhard Alexander von Düringshofen), a od nazwiska drugiego nosi obecną nazwę Bogdaniec (Siemion Bogdanowicz). Jak to zwykle, spod obecnej farby z nazwą stacji przebija dawna niemiecka nazwa miejscowości. Od razu wiadomo, że jest się na Ziemiach Zachodnich. :) Głównie zwiedzanie Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu (oddział Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim). Po remoncie — wspaniały obiekt i naprawdę warty polecenia. Spędziłem tam 3 godziny w bardzo miłym towarzystwie, szczególnie Pan Józek jest skarbnicą wiedzy o tym obiekcie (i przepracował w tym młynie sporo lat). Świetna lekcja historii i uzupełnienie bardziej "miejskiej" ekspozycji w Muzeum Lubuskim im. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, które zwiedzaliśmy w ubiegłym roku. Poza tym bogdanieckie wzgórza i lasy w zimowej szacie — żałuję, że nie wziąłem nart śladowych (śniegu było dość).

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa - Stare Osieczno - Mierzęcin - Stare Osieczno - 24.07.2022 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,46 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 1 283 m

Suma zejść: 1 281 m Wycieczka_z_przewodnikiem poleca trasę uprawiającym nordic walking z Międzyrzecza

Trasa wiodła głównie ścieżkami leśnymi. Niezbyt dobrze niestety oznakowanie. Trzeba uważać i korzystać z mapy lub urządzenia nawigacyjnego. Na trasie warto zwrócić uwagę na Pałac w Mierzęcinie i piękny park. W pobliżu pałacu kościół. Ponadto piękne widoki i spokojne przejście leśnymi ścieżkami. Polecam również podejść do zniszczonego schronu, który był na szlaku Wału Pomorskiego. Długość trasy 28,5 km dla zaawansowanego piechura nie stanowi problemu. Polecam. Dla zmotoryzowanych: samochód można zostawić w pobliżu sklepu w Starym Osiecznie.

Nawiguj

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.