Przyznano dofinansowania w ramach Polskiego Ładu. W Międzyrzeczu powstanie Regionalne Centrum Pediatrii, zyskają również pobliskie gminy

Zmiany w międzyrzeckim szpitalu

Szpital Międzyrzecki słynie z wysokiej jakości opieki pediatrycznej – mamy doskonałych specjalistów i ogromny potencjał by rozwijać opiekę pediatryczna w regionie. Pozyskane dofinansowanie pozwoli rozbudować obecny oddział pediatryczny, utworzyć nowoczesny pododdział zakaźny wraz z pododdziałem nefrologicznym - informuje starosta międzyrzecka Agnieszka Olender.

Przebudowa ulicy Marcinkowskiego

Jak dodaje starosta, ważną inwestycją dla mieszkańców Międzyrzecza jest również przebudowa ulicy Marcinkowskiego. - To newralgiczna ulica w mieście, ponieważ przebiega przy samym szpitalu, prowadzi do dworca, ma prawie kilometr, wobec czego jest dla nas bardzo ważna. Cieszę się, że otrzymaliśmy środki z Polskiego Ładu, to ogromne dofinansowanie, a wkład własny przy inwestycjach drogowych stanowi jedynie 5 procent - dodaje.