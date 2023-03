Przegląd tygodnia z 26.03.2023 w Międzyrzeczu. Najważniejsze wydarzenia od 19.03 do 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Międzyrzecza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.03 a 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda Laura Michnowicz, była żona Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych biznesmenów w Polsce [zdjęcia]”?

Przegląd tygodnia: Międzyrzecz, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda Laura Michnowicz, była żona Józefa Wojciechowskiego, jednego z najbogatszych biznesmenów w Polsce [zdjęcia] Józef Wojciechowski zanim poznał młodszą o pół wieku modelkę Patrycją Tuchlińską, wchodził w relacje z innymi, o wiele młodszymi, kobietami. Miał dwie żony, a 10 lat temu jedną z nich była Laura Michnowicz. Zobaczcie jak wygląda piękna eksmodelka i była żona miliardera. 📢 Te 10-letnie auta trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne i warte polecenia. Świadczy o tym raport TUV Chociaż w powszechnej świadomości 10-letnie auto uchodzi za stare, to wcale nie musi oznaczać, że będzie psuło się częściej niż nowsze egzemplarze. Niektóre modele bardzo dobrze znoszą upływający czas. Nie dość, że psują się rzadko, to jeszcze części do nich i ich serwisowanie jest stosunkowo tanie. O tym, że 10-letnie auta są godne uwagi świadczy też raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Te 10-letnie auta najlepiej wypadły w ostatnim zestawieniu.

📢 Pierwsze wypłaty 13. emerytury jeszcze przed Wielkanocą. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”. Kiedy spodziewać się wizyty listonosza? Dobra wiadomość dla wszystkich emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. „Dzięki temu świadczenia roznoszone przez listonoszy Poczty Polskiej trafią do odbiorców w całym kraju szybciej” – zapowiada Poczta Polska i dodaje, że wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów najpóźniej do 25 kwietnia. – Pieniądze zawsze wypłacamy przed terminem, jeśli wypada on w dzień wolny od pracy. Zastrzyk gotówki przed świętami na pewno seniorom się przyda – tłumaczy przedstawicielka ZUS. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”.

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak tanio podróżować? Łukasz Stodulski udowadnia, że można zwiedzać świat, nie będąc milionerem. Opowiedział nam o swoich przygodach Niektórzy marzą o podróżowaniu, a niektórzy rzeczywiście podróżują. Łukasz Stodulski odwiedził już 118 krajów, choć wcale nie jest milionerem i pracuje stacjonarnie na zwykłym etacie. Jak udaje mu się łączyć pracę z podróżami? W jaki sposób oszczędza na swoje wyprawy? Co pcha go w świat i jak udało mu się zrealizować największe marzenie o zwiedzeniu Mekki, do której zwykli nie-muzułmanie nie mają wstępu? Zapraszamy do lektury wywiadu z Łukaszem Stodulskim. Przekonajcie się, jak tanio podróżować.

📢 Tak wyglądały mieszkania w PRL-u. Pamiętasz kultowe meblościanki, ławy i ozdoby z lat 60., 70., i 80.? Wraca moda na wnętrza w stylu PRL Jak wyglądały salony w czasach PRL-u? Większość wnętrz, zwłaszcza w blokach wielorodzinnych była do siebie łudząco podobna. W tzw. dużych pokojach w PRL-u królowały meblościanki, paprotki, ławy i dywany z tureckim wzorem. Zobacz, czy kojarzysz te kultowe dekoracje i meble z lat 60., 70., i 80., a może masz je w piwnicy czy na pawlaczu? Zapraszamy na sentymentalną podróż do wnętrz z czasów PRL-u. 📢 Wiosenny spacer po Perle Ziemi Lubuskiej. Zobacz Łagów, który ze spokojem czeka na turystów Perła Ziemi Lubuskiej zachwyca o każdej porze roku i pokazuje swoje inne oblicze. Teraz panuje tu spokój i cisza. Można zamiast tłumów turystów, którzy są tu latem, spotkać... dzikie zwierzęta. Przyjrzeć się z bliska ptakom. Zobaczcie zdjęcia i film! Może zachęci Cię do wiosennego spaceru nad jeziorami, z widokiem zamku...

📢 „Brudna dwunastka”, czyli owoce i warzywa mające najwięcej pestycydów. Które trafiły na listę? Jak bezpiecznie jeść te produkty? Jak co roku amerykańska organizacja ekologiczna Environmental Working Group (EWG) przygotowała listę warzyw i owoców, które zawierają największe ślady pestycydów. Czy to oznacza, że powinny całkowicie zniknąć z naszego menu? W żadnym wypadku! Dowiedz się, które produkty wybierać i jak odpowiednio przygotować je do jedzenia, aby były bezpieczne dla naszego organizmu. 📢 Oto sposób na obfity warzywnik. Sąsiedztwo warzyw ma ogromne znaczenie, może chronić lub szkodzić Właśnie zakładasz warzywnik? Nie popełnij tych błędów, ustalając sąsiedztwo warzyw. Możesz sprowadzić zagrożenie na swoje grządki i stracić plony. Są zasady siania warzyw obok siebie i dzięki ich przestrzeganiu możemy oczekiwać zdrowych i dobrze plonujących pomidorów, ogórków czy fasoli. Podpowiadamy z pomocą ogrodnika, jakie warzywa warto posadzić obok, a które powinny być od siebie daleko. Na straży większości będzie stał czosnek.

📢 Makijaż w PRL-u. Zobacz kultowe produkty do make-upu. Tak kobiety malowały się za dawnych lat Makijaż w PRL-u kojarzy nam się z czerwonymi szminkami, jaskrawymi cieniami do powiek oraz wiecznie rozmazującym się tuszem do rzęs. Kobiety zaopatrywały się w wyroby kilku wiodących producentów kosmetyków do makijażu, ale ich jakość odbiega od tej, do jakiej przywykliśmy dzisiaj. Czym malowały się Polki w PRL-u? Tego dowiesz się z naszego materiału. 📢 IKEA wycofuje z rynku grę łowienie rybek BLÅVINGAD ze względu na ryzyko zadławienia IKEA zwraca się do wszystkich klientów, którzy nabyli grę łowienie rybek BLÅVINGAD, aby zaprzestali jej używania i skontaktowali się z IKEA w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy. 📢 Ostatni dzwonek, żeby skorzystać z bonu turystycznego. Na Lubuszan czeka ich ponad 17 tysięcy W naszym województwie spośród 113 tys. bonów na aktywację czeka jeszcze ponad 17,5 tys. Do tej pory Lubuszanie wykonali dzięki nim transakcje na przeszło 73,7 mln zł - informuje Agata Muchowska, rzeczniczka lubuskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

📢 W Trzebiszewie luksusowy mercedes roztrzaskał się o wóz konny. Na miejsce przyjechali strażacy i policjanci |ZDJĘCIA Do nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę (19 marca) w godzinach wieczornych. 📢 Przysięga wojskowa w Międzyrzeczu. Ponad 100 żołnierzy złożyło ślubowanie. Nie brakowało wzruszeń. Zobaczcie zdjęcia W sobotę, 18 marca ponad 100 żołnierzy z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej złożyło przysięgę wojskową. Uroczystość, która odbyła się na placu przy Międzyrzeckim Ośrodku Sportu i Wypoczynku obfitowała w mnóstwo atrakcji. Nie zabrakło klasyków związanych z piknikiem militarnym.

