Przegląd tygodnia z 24.07.2022 w Międzyrzeczu. Najważniejsze wydarzenia od 17.07 do 23.07.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Takich rzeczy nie możesz robić na zwolnieniu L4. Co możesz robić a czego kategorycznie nie? Sprawdź, za co możesz zostać surowo ukarany. Kto może Cię sprawdzić, czy faktycznie jesteś na zwolnieniu?

Te gadżety z PRL-u to prawdziwy hit. Do dzisiaj znajdują wiele praktycznych zastosowań w naszych domach. Rzadko się psują i ułatwiają pichcenie w kuchni. Niektóre z nich nadal można kupić, tyle że na aukcjach online. Zobacz, jakie przedmioty z PRL-u są lubiane po dziś dzień.

Wąskotorowa kolejka będzie jeździć pod ziemią, a nad ziemią już teraz ustawiają się... kolejki turystów. Międzyrzecki Rejon Umocniony to jedna z największych atrakcji w Lubuskiem. Fortyfikacje w tym roku cieszą się jeszcze większym zainteresowaniem, niż w poprzednim i wszystko wskazuje na to, że to nie koniec dobrej passy.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu witaminę C, w przypadku, której doszło do podejrzenia wystąpienia wady jakościowej. Może ona powodować poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjentów. Osoby, które zakupiły preparat pochodzący z wadliwej serii, mogą zwrócić go do apteki.

Ceny cukru i innych artykułów w Biedronce wzrosły znacząco w 2022 roku. Inflacja sprawiła, że za produkty płacimy coraz więcej. Sprawdziliśmy, ile kosztowały podstawowe artykuły w Biedronce rok temu, a ile obecnie. Podajemy, ile kosztuje dziś cukier w Biedronce. Z artykułu dowiesz się też, ile płaciliśmy za zakupy w popularnym dyskoncie w lipcu 2021 roku, a ile płacimy teraz (lipiec 2022 r.).