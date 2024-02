Przegląd prasy z Międzyrzecza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 9.02.2024

Kiedyś to było, wzdycha wielu. Choć zmieniają się moda, narzędzia i miejsca, trwała pozostaje pasja. Tej nie brakuje wędkarzom, którzy na przestrzeni lat nie tracą zapału do siedzenia z wędką nad rzeką. Dla części to rekreacyjny sport, dla niektórych pole do rywalizacji. W końcu kto nie chciałby złowić rekordowego suma?

Co roku tuż przed walentynkami pojawia się to samo pytanie: jak świętować ten dzień i co podarować bliskiej osobie? Pomysłów na romantyczne prezenty jest mnóstwo, ale jeśli zależy nam na wyjątkowym upominku, który zapadnie w pamięć, a nie zakończy swój żywot w szufladzie na drobiazgi, warto podejść do tego zagadnienia z innej perspektywy. Podpowiadamy, jak to zrobić!