Przegląd prasy z Międzyrzecza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.10.2023

21 października mija 11 lat od makabrycznego morderstwa, do którego doszło w Lubuskiem. W 2012 roku, mający wtedy 21 lat Hubert G. zamordował na cmentarzu w Gubinie 51-letnią kobietę. Następnie odciął jej głowę nożem do tapet. Morderca pojawił się na komisariacie policji z reklamówką, z której kapała krew...

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Sfałszowany Ozempik to zagrożenie dla pacjentów, którzy mogą kupić go przypadkiem w legalnej dystrybucji. Podróbki o nieznanym składzie trafiły do niego w krajach UE i wiele z nich ma niemieckie etykiety. Towar jest deficytowy, dlatego proceder kwitnie. Podróbki Ozempiku można jednak poznać po wyglądzie. Fabrycznie napełnione wstrzykiwacze różnią się znacznie od oryginału – oto szczegóły.