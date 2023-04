Przegląd prasy z Międzyrzecza. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.04.2023

Czosnek niedźwiedzi to roślina, która w warunkach leśnych jest pod częściową ochroną. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby uprawiać go w doniczce lub w ogródku. Czosnek niedźwiedzi to pyszny składnik past kanapkowych lub sosów do makaronu. Zebraliśmy 6 pomysłów na wykorzystanie aromatycznego czosnku niedźwiedziego.