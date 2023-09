Przegląd prasy Międzyrzecz 18.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Międzyrzeczu

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pożar został zauważony o 2.27, w nocy z soboty na niedzielę (16-17 września 2023). W akcji ratowniczej brało udział 14 zastępów straży pożarnej. Pięć osób, leżących w sali, w której doszło do pożaru, doznało poparzeń, w tym jedna poważnych. Spaleniu uległo jedno szpitalne łóżko. Ewakuowano ok. 50 osób. Pacjenci zostali przewiezieni do okolicznych szpitali.

