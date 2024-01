Przegląd prasy Międzyrzecz 12.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Międzyrzeczu

W wielu miejscach Lubuskiego pada lub padał marznący deszcz. Warunki do jazdy są fatalne. Kierowcy mówią, że asfalt miejscami zmienił się w lodowisko. Dochodzi do wypadków i kolziji!

Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.