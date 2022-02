Przegląd prasy 9.02.2022 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

We wtorek 8 lutego w Lubuskiem potwierdzono 813 przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 102,69 os. na 100 tys. mieszkańców.

Dziś szybki przejazd trasą S3 z Gorzowa na południe jest dla tysięcy mieszkańców oczywistością. Ale kiedyś tak nie było! Przed laty dojazd na południe był męką. Zmieniła to budowa "eski".

Koncert wokalisty zespołu De Mono, pokaz iluzjonisty, występy taneczne, balony puszczone do nieba, pokaz rekordzistów Guinessa w paleniu gumy motocyklowej, a do tego animacje dla dzieci, fanty, licytacje... To tylko część atrakcji, które zapowiadają się w Międzyrzeczu!