Przegląd prasy 4.03.2022 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Drugi sklep Netto w Międzyrzeczu przywita klientów już dziś (czwartek, 3 marca). Placówka przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 zastąpi znajdujący się tu jeszcze do niedawna sklep sieci Tesco. Na klientów czekać będzie atrakcyjna oferta.

Miłośnicy pustostanów wciąż odkrywają w Lubuskiem opustoszałe budynki. To miejsca, które budzą grozę. Można byłoby tu nagrywać horrory! Zobaczcie sami, jakie tajemnice skrywa nasz region... Jesteście gotowi?

Wojciech Szczęsny, bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski i Juventusu Turyn, jest żonaty z Mariną Łuczenko, ukraińską piosenkarką, autorką tekstów, kompozytorką i aktorką. Marina, gdy miała dwa lata, przeniosła się z rodziną z Winnicy (Ukraina) do Polski, skąd pochodzą jej dziadkowie. Małżeństwo Szczęsnych ma syna Liama, który urodził się 30 czerwca 2018. W związku z wojną na Ukrainie Wojciech Szczęsny zamieścił na Instagramie poruszający wpis, w którym padły m. in. słowa "Moja żona urodziła się na Ukrainie, w żyłach mojego syna płynie ukraińska krew, część naszej rodziny nadal jest na Ukrainie, wielu moich pracowników to Ukraińcy i wszyscy to wspaniali ludzie". Pełna treść wpisu - poniżej.