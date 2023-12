Przegląd prasy 3.12.2023 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Baśniowe Zatonie - powtarzali ci, którzy przybyli do Parku Książęcego w Zielonej Górze Zatoniu, by wziąć udział w oficjalnym zapaleniu świątecznych światełek. Kilkanaście konstrukcji sprawiło, że miejsce to zamieniło się w świąteczny raj.

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.