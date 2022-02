Przegląd prasy 25.02.2022 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Prasówka 25.02 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Stało się to, o czym mówiło się od dłuższego czasu. Rosja zaatakowała Ukrainę, wywołując tym samym konflikt, którego dalszy rozwój jest trudny do przewidzenia. Lubuszanie są zszokowani, nie kryją oburzenia. Sprawdzamy komentarze oraz to, jak nasz region szykuje się np. do przyjęcia spodziewanej fali uchodźców.