Przegląd prasy 23.02.2022 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Prasówka Międzyrzecz 23.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Są nowe elementy do jazdy na rolkach rowerach. Jest minirampa, funbox z dwoma grindboxami, piramida, bank z quoterem, quoter z bankim i grindbox. Brzmi... odlotowo. Prawda?! No to teraz czas na jazdę i zabawę.

W Skwierzynie powstał nowy skatepark, bo ten stary należało rozebrać. Dlaczego? Przez lata użytkowania poszczególne elementy zostały poważnie zniszczone i administratorzy nie chcieli ryzykować wypadku czy obrażeń. Od tamtej pory fani widowiskowej jazdy na rowerach, hulajnogach rolkach czy deskorolkach nie mieli swojego miejsca. Ale to się zmieniło.

Gmina wsłuchała się w głos mieszkańców i ogłosiła konkurs „Mój skatepark”. Młodzi mieli realny wpływ na to, jak miejsce dedykowane ich rozrywkom, będzie wyglądać.

Ta inwestycja kosztowała 323.490,00 zł. - Gmina Skwierzyna pozyskała na ten cel kwotę 66.000,00 tys. zł. w ramach Programu

„Lubuska baza sportowa” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - informują urzędnicy.

To jednak nie koniec dobrego. Mamy kolejne, dobre wieści. W ramach rozbudowy strefy aktywności dzieci i młodzieży jeszcze w tym roku gmina zamierza w bezpośrednim sąsiedztwie skateparku, wybudować pumptrack (techniczny tor do jazdy rowerem).