Przegląd prasy 22.12.2021 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Uszka z kapustą i grzybami to pyszne pierożki podawane tradycyjnie do wigilijnego barszczu. Zaskocz swoich bliskich i na święta Bożego Narodzenia przygotuj samodzielnie domowe uszka. Wyjaśniamy, jak krok po kroku zrobić farsz i ulepić pierożki. Przekonaj się, jakie to proste! Wypróbuj nasz przepis na uszka do wigilijnego barszczu.