Przegląd prasy 21.07.2023 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Jest co najmniej kilkadziesiąt powodów, żeby każdego roku odwiedzać Łagów. Oczywiście przeważają walory turystyczne: krajobrazy, Łagowska Buczyna, punkty widokowe (szczególnie ten z wieży), czyste, lazurowe jeziora, turystyka wodna, parki linowe, bazy noclegowe. Jest tego od groma. A jeśli połączymy to z upalnym weekendem, czy odbywającymi się tu festiwalami, możemy liczyć na naprawdę ogromną ilość turystów. Ale Łagów potrafi być też uśpiony, cichy, spokojny, piękny dla osób nielubiących tłumów. Wystarczy tylko wiedzieć, kiedy tu przyjechać i pełną piersią zachłysnąć się walorami Perły Ziemi Lubuskiej. Bo przecież nie od dziś wiemy, że, parafrazując znany utwór Cezarego Makiewicza, wszystkie drogi prowadzą do Łagowa, do Łagowa nad jezioro Ciecz i Łagowskie oczywiście!