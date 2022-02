Przegląd prasy 15.02.2022 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Przed nami rozdanie Oscarów 2022. W tym roku najbardziej prestiżowe nagrody filmowe zostaną rozdane już po raz 94! Przez te wszystkie lata Oscary trafiały do najwybitniejszych aktorów i aktorek. W których hollywoodzkich parach oboje mogą pochwalić się tą wyjątkową statuetką? Sprawdziliśmy!

Magda Gessler z ekipą Kuchennych Rewolucji pojawiła się w Krzeszycach (pow. sulęciński). Z tego, co nam wiadomo, rewolucje przebiegły pomyślnie, a ekipa lokalu wciąż udoskonala swoje menu i nie narzeka na brak pracy!

Czytelnicy dostają wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV. - Czy to jakaś masowa akcja Poczty Polskiej? - dopytują. Poczta odpowiada, że cyklicznie przypomina o konieczności regulowania opłat, a wezwania do zapłaty są ostatecznością.

Piękna woda, piaszczyste plaże, bary i restauracje, plac zabaw dla dzieci... Miejsce prawie idealne. Sielankowy obrazek znad jeziora Głębokiego, w pobliżu Międzyrzecza, burzy - co rusz przesuwający się dalej - brzeg. Akwen wysycha, a wodę zastępuje piach. - Tam kiedyś było ogrodzone, ten teren tworzył miejsce do kąpieli dla dzieci, żeby nie wypływały zbyt daleko i żeby dorośli mogli mieć na nie oko - opowiada spotkany turysta, pokazując palcem na kilkadziesiąt metrów kwadratowych piachu pomiędzy pomostem a trawą. Firma Piotr Baliński Projekt, która zajęła się problemem znikającej wody, stwierdziła, że najprawdopodobniej przyczyny problemu są zupełnie naturalne. Kliknij i zobacz, jak jezioro wygląda w lutym 2022.