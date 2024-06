Przegląd prasy 13.06.2024 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Siemoniak, na wniosek Komendanta Głównego Policji, inspektora Marka Boronia powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektora Jerzego Czebreszuka.

Nie klikaj w te reklamy w wyszukiwarce Google. To oszustwo, które grozi kradzieżą twoich danych osobowych, a nawet pieniędzy po uzyskaniu dostępu do twojego konta. Jak działa nowa kampania cyberprzestępstw, na co uważać i co zrobić, gdy trafi się na takie podstępne oszustwo? Sprawdź i nie daj się oszukać.