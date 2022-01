Przegląd prasy 12.01.2022 Międzyrzecz. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Międzyrzecza

Prasówka Międzyrzecz 12.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kokardki, śnieżynki, wielkie prezenty, dzwonki... Miasto również w 2021 roku przed świętami Bożego Narodzenia zostało przyozdobione pięknymi dekoracjami. Jednak już wkrótce znikną one z naszych ulic. Jak informuje gmina, świąteczna iluminacja Międzyrzecza będzie czynna do końca ferii zimowych, czyli do 30 stycznia. Część instalacji należy do gminy, jednak jej główne elementy są wypożyczane. - Wypożyczanie jest tańsze od zakupu, dzięki temu gmina może każdego roku zmieniać świąteczny wystrój - mówi Dariusz Brożek, rzecznik prasowy międzyrzeckiego magistratu. Kliknij w zdjęcia i zobacz, jak prezentują się dekoracje. To już ostatnie dni na to, by się nimi nacieszyć.