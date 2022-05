Promują Lubuskie, pomagają i teraz sami potrzebują pomocy. Spłonął im punkt informacji turystycznej wraz ze sprzętem

Oprowadzają po bunkrach, pokazują leśne wąwozy, organizują wycieczki, spływy kajakowe i gry terenowe, a to wszystko za obopólną korzyścią. Dzięki nim turyści mają okazję lepiej poznać Lubuskie, a oni dają możliwość społecznej i zawodowej integracji osobom wykluczonym. Jednak tegoroczny sezon dla konsorcjum "Odkrywamy Lubuskie" nie rozpoczął się zbyt szczęśliwie. Wraz z początkiem maja w okolicach Trzebiszewa spłonął ich punkt informacji turystycznej, będący jednocześnie punktem wypadowym, wraz ze sprzętem turystycznym, znajdującym się wewnątrz. Członkowie proszą o pomoc.

Spółdzielnie stowarzyszone w konsorcjum

Na terenie województwa lubuskiego działa wiele spółdzielni socjalnych, a kilka z nich jest zrzeszonych w konsorcjum "Odkrywamy Lubuskie". Każda z nich ma różne funkcje, lecz działają wspólnie, nawzajem się uzupełniając. Spółdzielnia o tej samej nazwie, czyli "Odkrywamy Lubuskie", zajmuje się turystyką i szkoleniami, Spółdzielnia Socjalna "Azymut" zajmuje się wynajmem kajaków, sprzętu do paintballa i samochodów terenowych. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Rat" zajmuje się naprawą pojazdów i obsługą techniczną. Do konsorcjum należy również Spółdzielnia Socjalna "Nasz Sukces" ze Skwierzyny, założona przez stowarzyszenie Awangarda i gminę Skwierzyna. - Członkowie Awangardy byli prekursorami konsorcjum. 10 lat temu zaczęliśmy myśleć o tym żeby stworzyć społeczne miejsca pracy w oparciu o turystykę lokalną, z wykorzystaniem poniemieckich zasobów, czyli grup warownych - mówi Damian Kadłubiski, prezes spółdzielni "Odkrywamy Lubuskie".

Pożar punktu informacji turystycznej

Przy drodze, przed miejscowością Trzebiszewo, znajdował się bar. Po otwarciu drogi ekspresowej S3 ze względu na brak klientów został on zamknięty i kupiony wraz z całą infrastrukturą przez konsorcjum. - Stamtąd wytyczyliśmy szlak pieszy "Trzebiszewo - Przyroda i Fortyfikacje", który prowadzi po bunkrach, pokazuje wysoczyznę polodowcową, okazy przyrody, bardzo ciekawa trasa. Organizujemy wycieczki piesze, rowerowe, czasami też wozimy tamtędy turystów samochodem, bo mamy zgodę nadleśnictwa - wyjaśnia Kadłubiski.

Jednak bar, który był bazą wypadową wycieczek i punktem informacji turystycznej, spłonął nocą 1 maja. Ogień strawił sprzęt turystyczny, w tym kapoki niezbędne do spływów kajkowych, tarcze ze słomy czy łuki. - Trochę nam smutno z tego powodu, bo to tak, jakby nasze wieloletnie działania zatoczyły koło. Z drugiej strony, może to nowe otwarcie? Cieszymy się przede wszystkim, że nikomu nic się nie stało, bo nasi przyjaciele byli akurat na miejscu. W każdym razie wzięliśmy się do roboty i działamy, jak na razie sprzątamy pogorzelisko - mówi prezes i dodaje, że bierze pod uwagę zorganizowanie w tym miejscu pola namiotowego lub miejsca dla kamperów.

Potrzebny sprzęt

Prezes planuje organizację zbiórki finansowej na zakup nowego sprzętu turystycznego. Jednocześnie zachęca wszystkich, posiadających niepotrzebne rzeczy, jak kapoki, ubrania do paintballa, do pomocy. - Może te rzeczy leżą gdzieś i się kurzą? Warto przekazać je nam. Mamy braki sportowe, spłonęły nam łuki i słomiane tarcze. A może ktoś dysponuje grillami gazowymi, kuchenkami, lodówkami, namiotami ekspresowymi? Te ostatnie wykorzystywaliśmy do wydarzeń pod chmurką - tłumaczy Kadłubiski.

Fortyfikacje w Lubuskiem