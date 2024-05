Prognoza pogody na weekend dla Międzyrzecza. Jaka będzie pogoda od 24.05 (piątek) do 26.05 (niedziela)?

Spodziewana temperatura w piątek w Międzyrzeczu to 23°C. W nocy temperatura może spaść do 16°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wyniesie 40%. Zgodnie z długoterminową pogodą na weekend dla Międzyrzecza w piątek towarzyszyć nam będzie wiatr o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 21°C. Możemy spodziewać się, że kierunek wiatru będzie wschodni.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 24.05.2024:

Temperatura w ciągu dnia: 23°C.

Temperatura w nocy: 16°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: wschodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

Pogoda na weekend w Międzyrzeczu: sobota, 25.05.2024

W sobotę odczujemy nieznaczne ocieplenie. W ciągu dnia temperatura w Międzyrzeczu może wynieść 23°C.