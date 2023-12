Prasówka z Międzyrzecza 4.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Międzyrzecza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szpital w Międzyrzeczu zawiesza część oddziału ginekologiczno-położniczo-noworodkowego!”?

W sobotę (2 grudnia) w Zielonej Górze doszło do wyjątkowego sportowego wydarzenia. W meczu Orlen Superligi piłkarzy ręcznych wielki zespół Industrii Kielce zmierzył się z inną czołową polską drużyną KGHM Chrobrym Głogów. W hali CRS wygrała (38:28) faworyzowana drużyna z Kielc.

Baśniowe Zatonie - powtarzali ci, którzy przybyli do Parku Książęcego w Zielonej Górze Zatoniu, by wziąć udział w oficjalnym zapaleniu świątecznych światełek. Kilkanaście konstrukcji sprawiło, że miejsce to zamieniło się w świąteczny raj.