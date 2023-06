Prasówka z Międzyrzecza 27.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Na terenie województwa lubuskiego obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Dotyczy ona wód powierzchniowych, a występuje wtedy, kiedy przepływ w rzekach spada poniżej średniej wartości wieloletniej. Obecnie większość stacji pomiarowych w regionie jest zaznaczona na czarno, co oznacza, że stan wód w tych miejscach jest bardzo niski.

Premiera 3. sezonu serialu „Wiedźmin” od Netflix już blisko. Aby uczcić to wydarzenie, gigant streamingowy zorganizował w Łodzi imprezę, która nie tylko miała wypromować produkcję, ale również uczcić całokształt twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Pojawiło się tam wiele znanych osób, a całość okraszona była pokazem przedmiotów kolekcjonerskich. Zobacz, co można było zobaczyć na Wiedźmin Fest w Łodzi.

W niedzielę, 25 czerwca osoby przebywające nad Obrą w okolicy Trzciela zauważyły śnięte ryby i zaalarmowały służby. Interweniowali strażacy. Do analizy trafiły próbki wody i martwe ryby. Wyniki badań powinny dać odpowiedź, co spowodowało katastrofę w rzece.

Dopiero co wybudowano parking, zmodernizowano most do zamku, a przy Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej rusza kolejna przebudowa!