Prasówka z Międzyrzecza 22.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Grecja to prawdziwy „diament Bałkanów” – kraj ten co roku odwiedzają miliony turystów. Jedną z najbardziej znanych wysp dawnej Hellady jest Kreta, gdzie natura zaskakuje na każdym kroku, a liczne atrakcje zajmują zwiedzających na długie godziny. Oto 7 niesamowitych atrakcji Krety: różowa plaża, jezioro w jaskini... Czym jeszcze może zaskoczyć grecka wyspa?

Codziennie do Bolesławca dociera prawie 40 tysięcy osób, które tu pracują, robią zakupy, uczą się, przyjeżdżają do kin, teatrów, na baseny. Przez miasto przejeżdżają setki autobusów, ciężarówek i samochodów osobowych. Staty układ komunikacyjny z jednym mostem na Bobrze tego nie wytrzymuje. Tworzą się ogromne korki. Ale to się zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła właśnie bardzo ambitny plan przebudowy układu komunikacyjnego w Bolesławcu. Co powstanie, za ile i kiedy?