Prasówka z Międzyrzecza 20.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prezent na Dzień Ojca może się okazać sporym wyzwaniem. Zwłaszcza jeżeli kilka razy w roku obdarowujesz go upominkami na różne okazje. Jak zadowolić tatę, który ma na koncie wiele lepszych i gorszych upominków? Sprawdź, jak wyjść ze schematu, by precyzyjnie trafić w gust swojego ukochanego autorytetu i przyjaciela! A jeśli nie wiesz, na co się zdecydować, sprawdź pomysły na podarunki last minute.