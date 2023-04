Prasówka z Międzyrzecza 20.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Magda Gessler to charyzmatyczna restauratorka, która od wielu lat jest prowadzącą „Kuchenne Rewolucje”. Gwiazda imponuje talentem do gotowania, smykałką do biznesu, ale także strojami. Styl ubierania Magdy Gessler jest kolorowy, nietuzinkowy i jednocześnie dopasowany do jej figury. Świetnie ukrywa to co trzeba i eksponuje jej atuty. Zobacz kreacje, które sprawdzą się dla puszystych kobiet.

Prasówka 20.04 Międzyrzecz: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To nic, że województwo lubuskie zaliczane jest do najmniejszych regionów w Polsce. Choć małe posiada bardzo bogate zasoby wodne. Również tereny przylegające bezpośrednio do jego granic nacechowane są przepięknymi jeziorami, sztucznymi akwenami, lasami. Gdyby się wysilić każdego dnia możemy u nas odkryć niezwykłe miejsca. I to dosłownie! Do tego grona na pewno zalicza się tajemniczy akwen, jezioro z kilkoma wyspami w pobliżu Trzciela. Obiekt nie dość, że tajemniczy, to jeszcze przypomina kształtem lecącego nietoperza. Musicie to zobaczyć!