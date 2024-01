Prasówka z Międzyrzecza 18.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Międzyrzecz 18.01: top 3 artykuły z wczoraj

Te informacje są zdumiewające, ale... okazuje się, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, może mieć wpływ na to, z jakimi schorzeniami będziemy się mierzyć. Takie dane wysnuli amerykańscy naukowcy, którzy dostrzegli korelację pomiędzy miesiącami urodzenia a schorzeniami, z jakimi zwracają się do lekarzy pacjenci. Wiecie, że osoby urodzone w jednych miesiącach bardziej narażone są na choroby serca, a w innych np. na ADHD? Są też tzw. "bezpieczne miesiące", czyli takie, do których nie przypisano żadnych chorób.