Prasówka z Międzyrzecza 15.05.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

50 harcerek i harcerzy z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyruszyło we wtorek na Harcerską Wyprawę Pamięci Monte Cassino, by wspólnie z ponad 2000 członkami ZHP uczcić 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbędą się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a w planie wyprawy jest również spotkanie z lokalnymi skautami czy zwiedzanie Watykanu.

Niezależnie od tego, czy przez cały dzień siedziałaś, czy od rana do wieczora byłaś na nogach, przed snem mogą boleć cię plecy. Aby złagodzić napięcie mięśni i ułatwić nocny wypoczynek, wypróbuj proste ćwiczenia rozciągające. Ten prosty zestaw przynosi efekty już po kilku razach.

Prokuratura bada tragiczną sprawę, do której doszło w nocy 11 maja w okolicach Starego Raduszca, pod Krosnem Odrzańskim nad rzeką Bóbr. Młode małżeństwo wsiadło do samochodu i wjechało do rzeki. Kobieta i mężczyzna utonęli. Zostawili dwójkę dzieci.