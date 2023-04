Prasówka z całego tygodnia 9.04.2023 w Międzyrzeczu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Niemcy są pełne niesamowitych miejsc, unikalnych i tak pięknych, że gdy raz się je odwiedzi, marzy się o powrocie. To zarówno prawdziwe cuda przyrody, światowej sławy zabytki z listy UNESCO, jak i niesamowite wiszące mosty w górach, malownicze zamki, urokliwe miasteczka, a nawet miejsca zaskakujące i zabawne, jak np. najwyżej położona w Niemczech piwiarnia. Zebraliśmy dla Was 19 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych miejsc w Niemczech w sam raz na majówkę, urlop lub wakacje. Sprawdźcie, jakie cuda można zobaczyć u naszych sąsiadów, całkiem niedaleko Polski.

Co zobaczyć w Turcji w czasie urlopu lub wakacji? Które miejsca zwiedzić, by przeżyć niezapomnianą przygodę? Jakie niespodzianki czekają na turystów na plażach Antalyi, w podziemiach Stambułu lub wśród skał Kapadocji? Przygotowaliśmy dla was listę 19 cudów Turcji. To miejsca, które po prostu trzeba zobaczyć i gotowe pomysły na niezapomniane wycieczki. Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie opisy, zdjęcia i adresy 19 najbardziej niesamowitych atrakcji turystycznych Turcji.