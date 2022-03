Prasówka Międzyrzecz 3.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Międzyrzeczu nie minęło Cię nic ważnego

W ostatnim czasie między rosyjskim prezydentem a oligarchami pojawiły się szczeliny. Czy to zwiastuje bunt miliarderów?

Wiosnę już prawie widać w kalendarzu i czuć w powietrzu! A to doskonała okazja do tego, by o siebie nieco bardziej zadbać. Dlaczego by tak nie skorzystać z usług profesjonalistów? Kosmetyczka obejrzy, doradzi, podpowie, a na miejscu dobierze kosmetyki i zabiegi do osoby i potrzeb.

Wybraliśmy najlepsze kosmetyczki w Międzyrzeczu według internautów (z opiniami powyżej 4,5 gwiazdek w Googlu). Zobacz, gdzie warto się wybrać!