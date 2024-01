Prasówka Międzyrzecz 25.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Międzyrzeczu nie minęło Cię nic ważnego

Były symbolem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, funkcjonowały przez ponad 40 lat. Tysiące osób i ich rodzin żyło w nich rolniczą rzeczywistością, pracując od rana do nocy. Państwowe Gospodarstwa Rolne przestały istnieć na początku lat 90. Ich historia pozostała jedynie w opowieściach, muzealnych eksponatach i na archiwalnych zdjęciach.

We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.