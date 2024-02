Prasówka Międzyrzecz 23.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Międzyrzeczu nie minęło Cię nic ważnego

Podróżowanie pociągiem to niesamowita przygoda, ale niekiedy także spore wyzwanie logistyczne, szczególnie podczas wycieczki do innych krajów. Punktualność, odpowiednie oznakowanie i wszelkiego rodzaju udogodnienia na dworcach są wtedy na wagę złota. Oto ulubione stacje kolejowe internautów w Europie – te miejsca otrzymały od podróżnych wysokie noty w Google Maps.

Kilkanaście atrakcyjnych nieruchomości w Lubuskiem zostało wystawionych na sprzedaż i to w dobrych cenach. Ich właścicielem jest Orange Polska. Co więcej, wiele z tych budynków to wyjątkowe architektoniczne perełki. Zobaczcie sami, za ile można kupić kamienicę, pocztę, czy pawilon handlowy.