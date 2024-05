Prasówka Międzyrzecz 22.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Międzyrzeczu nie minęło Cię nic ważnego

Poszukiwanie zaginionych osób to zadanie, które wymaga szybkiej i skutecznej reakcji. W takiej sytuacji każda minuta może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią. Potrzebna jest współpraca i dobre rozpoznanie często trudnego terenu. Właśnie te umiejętności doskonalili skwierzyńscy terytorialsi podczas specjalnych ćwiczeń.

W piątek i sobotę, 24 i 25 maja mieszkańcy Kożuchowa i okolicy będą mogli przenieść się w czasie, to dzięki atrakcjom XXVI Turnieju Rycerskiego. Do miasta z zamkiem wróci średniowieczna atmosfera.

Wszystko jak z płatka Nie ma zadania nie do wykona...

Poznaj go bliżej Pro dizajn Odkryj niesamowitą por...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Międzyrzeczu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zwierzęta są pełnoprawnymi członkami naszych rodzin, dlatego też coraz więcej osób chce, by po odejściu miały one swoje mogiły, a nawet nagrobki. Byliśmy na Polanie Przyjaciół w Gorzowie. To jedyny w Lubuskiem cmentarz dla zwierząt - grzebowisko. W tym miejscu spoczywają psiaki, kociaki, chomiki i inne domowe zwierzęta.

Do poważnego wypadku na lubuskim odcinku autostrady A2 doszło w poniedziałkowe (20 maja) popołudnie. W wyniku zderzenia trzech aut sześć osób zostało rannych. Są duże utrudnienia w ruchu!